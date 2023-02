Teatro, a Pescina donne al comando, sul palco Irene Paoletti

(ANSA) - PESCINA, 09 FEB - "Tutto pronto per il quarto spettacolo teatrale dedicato esclusivamente alla forza delle donne che sanno come reagire nei momenti di difficoltà.

Il loro temperamento seppur apparentemente fragile si può rimodulare in tempi strettissimi ribaltando e superando l'ostacolo presentatosi". è quanto scrive il Comune di Pescina sui social in merito alla quinta giornata culturale organizzata nel teatro San Francesco.

Lo spettacolo "Una donna senza barca è una donna prigioniera" è scritto e interpretato da Irene Paoletti e andrà in scena sabato 11 febbraio.

Grace O'Malley, Ching Shih e Carola Rakete sono le tre donne al comando, Irene Paoletti racconta la loro storia nel suo spettacolo teatrale. Un monologo di circa un'ora e un quarto in cui l'attrice narra e impersona la storia di queste tre donne vissute in epoche storiche lontanissime tra loro, ma accomunate dalla necessità di difendere la propria libertà, la propria terra e, nel caso di Carola Rakete, soprattutto l'umanità.

