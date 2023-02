Nuova Pescara: consiglieri Pd, nostri emendamenti necessari

(ANSA) - L'AQUILA, 09 FEB - I consiglieri regionali del Pd, Antonio Blasioli e Silvio Paolucci hanno ribadito l'intenzione di presentare degli emendamenti al progetto di il progetto di legge a firma del presidente del Consiglio Regionale, Lorenzo Sospiri, da loro definito "discrezionale e farraginoso".

"La Regione non si è attivata - hanno detto in una conferenza stampa all'Emiciclo - in ossequio alla Legge 26/2018, quella vigente sulla istituzione di nuova Pescara, per la nomina di un commissario, designazione cui avrebbe potuto provvedere a partire dallo scorso agosto, e a cui invece non ha dato seguito per una precisa scelta politica".

"Il mancato rispetto di una legge regionale - hanno spiegato ancora - è un fatto grave che tradisce la volontà popolare e il risultato del referendum del 2014, e che mette in luce la prevalenza della volontà politica rispetto a disposizioni legislative. Una circostanza che riteniamo preoccupante per il futuro, vista l'ampia discrezionalità rimessa dalla proposta di legge in discussione, in merito al possibile posticipo della fusione al 2027, al parere del presidente della Giunta Regionale e del presidente del Consiglio Regionale".

"Per questo motivo - hanno concluso - confermiamo gli emendamenti che presenteremo lunedì, stiamo lavorando in Commissione per arrivare entro il 1 gennaio 2024 alla fusione mediante una formula ottimale che non arrechi disagi né alle comunità né ai tre comuni. Per questo abbiamo prospettato un percorso di nomina un percorso di nomina di Commissari interni ai Comuni. L'obiettivo è quello di rendere certo e irreversibile questo percorso con uno Statuto che deve essere pronto entro il 2023". (ANSA).