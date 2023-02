Musica: Riccitelli omaggia Beethoven con concerto di Laneri

(ANSA) - TERAMO, 09 FEB - Nuovo appuntamento con Olaf John Laneri nella Stagione della Riccitelli e l'omaggio alle 32 Sonate per pianoforte di Ludwig Van Beethoven, venerdì 10 febbraio a Teramo, Sala Polifunzionale della Provincia alle ore 18.30. La maratona beethoveniana, attesa e graditissima come dimostrato dal numero pubblico presente, torna con quello che doveva essere il terzo concerto del primo ciclo ma, dopo il problema tecnico del 27 gennaio scorso al pianoforte, diventa di fatto il secondo incontro, per il quale ovviamente sono validi tutti i biglietti già acquistati. Il pianista Olaf John Laneri, di origini catanesi, porterà sul palco della Società di concerti Primo Riccitelli, uno degli autori musicali che fanno parte della sua specializzazione. Su Ludwig van Beethoven, infatti, Laneri ha realizzato delle conferenze-concerto per gli studenti delle scuole e accademie di specializzazioni musicali. Non solo le grandi note di Beethoven, ma anche un'analisi della sua opera che attraversa tutti gli stati d'animo dell'uomo. L'esibizione di Laneri trasmette, oltre che il suo talento, anche questa approfondita conoscenza del genio di Bonn. Il prossimo appuntamento è fissato domenica 19 febbraio nella sala Polifunzionale della Provincia ore 18.30, Laneri eseguirà la Sonata op. 7 e le Sonate n. 1, n. 2 e n. 3 dell'op. 10 del genio tedesco. (ANSA).