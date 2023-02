Maltempo, torna la neve, ad Atri scuole chiuse

(ANSA) - ATRI, 09 FEB - È tornato il maltempo in Abruzzo.

Così come annunciato dal bollettino della Protezione Civile regionale, da ieri mattina in alcune zone ha fatto la comparsa la neve che secondo le previsioni dovrebbe continuare ad interessare soprattutto le zone orientali. Diverse amministrazioni comunali hanno allertato personale per l'utilizzo di spazzaneve e mezzo spargisale. Ad Atri il sindaco Piergiorgio Ferretti ha emanato un'ordinanza di sospensione delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale per la giornata di oggi giovedì 9 Febbraio 2023. (ANSA).