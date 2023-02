Bit 2023, per sviluppo turismo si punta su 'Sistema Abruzzo'

(ANSA) - PESCARA, 09 FEB - La Regione Abruzzo ha presentato questa mattina a Pescara i dettagli della sua partecipazione alla Bit, Borsa Italiana del Turismo che si terrà a Milano dal 12 al 14 febbraio. La novità di quest'anno è la collaborazione della Regione con i due enti camerali abruzzesi. "Vogliamo essere protagonisti alla Bit e andremo con l'apporto delle due Camere di Commercio di Chieti-Pescara e del Gran Sasso L'Aquila-Teramo. Ci presentiamo non come Regione Abruzzo, ma come Sistema Abruzzo e per questo voglio ringraziare le Cciaa e gli operatori - ha detto l'assessore regionale al Turismo Daniele D'Amario - Avremo uno stand di oltre 360 metri quadrati con 34 operatori che rappresenteranno l'intera offerta abruzzese con mare, montagna, parchi e turismo esperienziale. Avremo 15 momenti di approfondimento e convegni, poi uno spazio di rilievo per quello che credo sarà l'appuntamento più importante, la partenza del Giro d'Italia dalla nostra regione a maggio. Avremo nel nostro stand il trofeo che sarà consegnato al vincitore del Giro d'Italia 2023, e come ospiti il direttore generale del Giro Mauro Vegni e campioni di ieri e di oggi".

La presidente della Cciaa Teramo-L'Aquila Antonella Ballone e Tosca Chersic, della Cciaa Chieti-Pescara hanno spiegato "l'importanza della sinergia fra il sistema camerale e la Regione. Gli operatori chiedono che ci si muova in un corpo unico e noi come Camere di commercio dobbiamo essere al loro fianco. Stiamo lavorando su questo per avere una unicità non solo finanziaria, ma anche di brand e di prodotto. Rendere l'Abruzzo tra i primi posti in Italia per arrivi deve essere l'obiettivo. Non più turismo mordi e fuggi, ma un turismo continuo che possa vederci protagonisti". La Cciaa Teramo-L'Aquila ha poi lanciato l'esperimento dell'incentivo economico per gruppi di minino 25 persone con un contributo di 30 euro a persona sulla seconda notte di soggiorno per chi sceglierà di soggiornare nelle aree del Teramano e Aquilano.

