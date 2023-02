Nuova Pescara: studio, recupero territorio e svolta verde

(ANSA) - PESCARA, 08 FEB - Uno studio inspirato al territorio e alle infinite opportunità che esso può offrire nei suoi quasi 95 Chilometri quadrati. Lo studio dell'architetto Alessandro Sonsini, che sarà presentato domani mattina in Confindustria a Pescara, alla presenza del Presidente di Confindustria Chieti-Pescara Silvano Pagliuca, del Presidente della Camera di Commercio Gennaro Strever, ma soprattutto dei Parlamentari Abruzzesi Luciano D'Alfonso del Pd; Nazario Pagano di Forza Italia; Giulio Cesare Sottanelli di Azione; Guerino Testa di Fratelli d'Italia e Daniela Torto del M5S, ci consegna una visione su ciò che può diventare la Nuova Pescara, con la fusione dei Comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore, per certi aspetti sorprendente, almeno per quegli ostinati detrattori che temono colate di cemento. In realtà il senso del progetto è esattamente opposto ed individua un paio di punti di sviluppo incentrati sui territori, in particolare, di Spoltore e Pescara, che tendono a valorizzare l'ambiente, da una parte, e a creare una sorta di economia circolare e sostenibile. Le risorse naturali di questo ampio territorio sono caratterizzate dalla presenza di due fiumi, Il Pescara ed il saline, il mare, ma soprattutto tanto verde. Ed è su questo che si dovrà puntare, secondo quanto illustrerà domani al Convegno l'Architetto Alessandro Sonsini, attraverso lo sviluppo di un'agricoltura circolare e del turismo ambientale. Più che aprire nuovi cantieri, si potrà fare un capillare lavoro di recupero dei tanti manufatti già presenti sul territorio, individuando nuove opportunità di sviluppo economico e lasciando da parte il vecchio concetto di centri residenziali che, soprattutto a Montesilvano, hanno raggiunto da tempo un livello di saturazione. Su questa visione si possono gettare le basi per un futuro della Nuova Pescara, che coniughi ricchezza e rispetto e valorizzazione dell'ambiente. (ANSA).