Imprenditore abruzzese tra le 100 eccellenze di Forbes

(ANSA) - AVEZZANO, 08 FEB - Il giovane imprenditore abruzzese, Raffaele Venditti è stato inserito tra le 100 eccellenze della prestigiosa classifica Forbes. Marsicano di origine, figlio di venditori ambulanti, ha rivoluzionato il suo settore grazie a una visione rivoluzionaria e un progetto eco-sostenibile. Sin da giovanissimo i suoi genitori gli hanno trasmesso la passione per il lavoro, senza trascurare gli studi che gli hanno di specializzarsi in economia e management.

Percorre questo itinerario con la moglie Francesca. Al centro questo Una vita dedicata al prodotto tipico della sua azienda: la porchetta. Gli obiettivi primari sono cambiare l'approccio dei consumatori, diffondere e tutelare il prodotto porchetta è da sempre la missione della famiglia Venditti che da sempre cerca di "sdoganarlo", non identificandolo più unicamente alla comune visione di feste e sagre di piazza, ma rendendolo fruibile per un più vasto pubblico.

Negli anni, Venditti ha ottenuto numerosi i riconoscimenti: dalla Porchetta campione d'Italia, passando per l'Oscar del cibo di strada, fino al Miglior street food della Regione Abruzzo - Gambero Rosso; con una diffusione capillare:. Il tutto è raccontato nel suo libro "Porchetta Regina della strada".

Tra le novità del momento, l'idea di creare una serie di store incentrati alla porchetta, ampliando la proposta del food con pollo, salsiccia, verdure, formaggi e salse senza trascurare i dolci (con una dedicata al take away).

"Tutto questo - spiega Venditti - per trasportare l'atmosfera delle feste di piazza in locali fissi dove vivere la festa ogni giorno". (ANSA).