Boxe: Olena Savchuk in finale Torneo Marrakech

(ANSA) - CAPISTRELLO, 08 FEB - La marsicana Olena Savchuk, campionessa italiana in carica, vince contro la Perijoc vice campionessa mondiale e vola in finale nella sesta edizione del torneo internazionale di boxe dedicato al campione Mohhamed Alì, che si sta svolgendo in questi giorni in Marocco, a Marrakech.

Olena di origine ucraina, cresciuta in Italia, è un'atleta marsicana allenata nella piccola palestra di Civitella Roveto (AQ) dall'allenatore Giuseppe Sauli; nel 2022 si è qualificata per le olimpiadi di Parigi 2024 ed è stata premiata a Ripa Teatina (Chieti), nell'ambito della diciottesima edizione del premio Rocky Marciano, come "pugile abruzzese dell'anno", forte del bronzo conquistato agli Europei che si sono tenuti in Montenegro. (ANSA).