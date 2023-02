Valle Roveto, un osservatorio astronomico a Civita d'Antino

(ANSA) - CIVITA D'ANTINO, 07 FEB - Civita d'Antino (L'Aquila) avrà presto un osservatorio astronomico grazie a un finanziamento della Regione Abruzzo di circa 50 mila euro, "pensiamo di inaugurarlo in agosto" annuncia il sindaco Sara Cicchinelli. "L'osservatorio nascerà nel borgo della vecchia Antinum, precisamente nella torre medievale dei Colonna, da poco restaurata".

Con la realizzazione di quest'opera Civita d'Antino risulterebbe il primo centro di osservazione astronomico in tutta la Valle Roveto, il secondo in tutta la Marsica, dopo lo storico del Comune di Aielli.

"Questo intervento - conclude Cicchinelli - rientra in una programmazione ben più ampia di riqualificazione del borgo, rendendolo sempre più attrattivo e diminuendo così il rischio dello spopolamento". (ANSA).