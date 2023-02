Avvocati, insediato Comitato Pari Opportunità Ordine Pescara

(ANSA) - PESCARA, 04 FEB - Prima riunione ed elezione del presidente per il Comitato Pari Opportunità degli avvocati dell'Ordine pescarese. Sono stati eletti all'unanimità presidente Ilia Di Carlo, vicepresidente Marco Pellegrini, segretaria e tesoriere Francesca Chichiricó. Presenti tutti i consiglieri Gaetanina Angelucci, Cristina Celentano, Andrea Cocchini, Maria Croce, Mariangela Cilli, Maria D'Angelo, Mario Di Pietro, Giulio Fierini, Teresa Francese, Anna Chiara Granata, Maria Marchetti e Chiara Sabatini.

Professionalità eterogenee e già concretamente impegnate nel campo delle pari opportunità "per rendere concreta l'uguaglianza giuridica e sociale fra uomini e donne - dichiara la presidente Ilia Di Carlo tracciando la strada da seguire nel quadriennio.- al fine di rivendicare la differenza di genere, stabilire il giusto rapporto tra i sessi e dare rilievo alle pari opportunità come assenza di ostacoli alla partecipazione economica, politica e sociale di tutti gli individui senza distinzione alcuna, abbattere le barriere culturali e favorire una vera inclusione delle persone con disabilità". (ANSA).