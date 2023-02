Sanità, guasto sistema prenotazioni Cup in Asl Pescara, disagi

(ANSA) - PESCARA, 03 FEB - Disagi questa mattina per gli utenti del Cup nella Asl di Pescara, dalle 7.55 alle 9.00 circa, a causa del mancato funzionamento del sistema "Areas WBS" che ha interessato tutta l'area di competenza, distretti sanitari compresi, con pazienti già in fila invitati a tornare per prenotare prestazioni, esami e visite. "Si tratta del sistema informatico di prenotazioni del Cup, affidato a una ditta esterna - spiega una nota della Asl diffusa in mattinata - Il guasto tecnico è stato riconducibile al mancato funzionamento del sistema di notifica delle anomalie. I tecnici sono prontamente intervenuti e hanno fornito una immediata assistenza per la risoluzione del problema, al fine del ripristino e di contenere possibili disagi per l'utenza. La Direzione Generale della Asl di Pescara si scusa per l'accaduto inconveniente".

