Nuoto, ad Avezzano 3/o meeting di Carnevale, attesi 700 atleti

(ANSA) - AVEZZANO, 03 FEB - Saranno bracciate di buon livello, nella due giorni di sabato 4 e domenica 5 febbraio, da interpretare in ottica Campionati italiani di marzo e non solo, quelle che porteranno tra le corsie della Piscina comunale di Avezzano (L'Aquila) i 700 partecipanti alla terza edizione del meeting nazionale organizzato dal Team Centro Italia in collaborazione con il Centro Italia Nuoto.

Fra atleti già affermati e nuovi talenti, garantite giornate di sicuro interesse per il pubblico che riempirà le tribune di uno degli impianti più grandi dell'Abruzzo.

Per questo meeting, medaglie ai primi tre classificati per categoria; classifica di Società e il trofeo del Meeting "di Carnevale" che sarà assegnato alla società prima classificata.

Verranno assegnati quest'anno premi in denaro per il miglior atleta e per la società prima classificata. Per la squadra di casa del Team, con a capo i coach Caldarelli, Ulto, Rossi e Montuori, c'è grande aspettativa. (ANSA).