Funivia Gran Sasso ferma, guasto riparato in tarda mattinata

(ANSA) - L'AQUILA, 03 FEB - Funivia per gli impianti sciistici di Campo Imperatore, sul Gran Sasso, ferma questa mattina a causa di un guasto alla centralina. Stamani tanti sciatori e appassionati della montagna sono rimasti, quindi, in località Fonte Cerreto Assergi (L'Aquila), base della funivia, a 1.115 metri, senza poter raggiungere la stazione invernale in quota, 2.130 metri, dove gli impianti erano comunque aperti. La funivia è tornata in funzione poco dopo mezzogiorno, come si è appreso dal Centro turistico del Gran Sasso, municipalizzata del Comune dell'Aquila che gestisce la stazione invernale. A Campo Imperatore dopo il lungo stop per la mancanza di neve si sono susseguite giornate di pienone sulle piste. (ANSA).