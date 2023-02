Baglioni torna in Abruzzo con due date piano solo

(ANSA) - AVEZZANO, 03 FEB - "Quando vado in scena mi metto nella condizione di creare un po' di meraviglia, di stupore".

Dopo la tappa di Pescara dell'1 dicembre 2022, prosegue con due tappe in Abruzzo il tour di Claudio Baglioni "Dodici note solo bis", accompagnato dal solo pianoforte. Anche quest'anno la formula resta dello "strumento diviso", con tre tastiere sul palco, una delle quali è un pianoforte digitale-acustico, le altre due sono tastiere che si avvalgono di un'effettistica.

Questa sera l'appuntamento è al Teatro dei Marsi di Avezzano (L'Aquila), circa un anno dopo il concerto del marzo 2022, organizzato con la collaborazione dell'associazione Harmonia Novissima. Martedì 7 il cantautore romano farà di nuovo visita al Teatro Caniglia di Sulmona (L'Aquila).

Una scaletta che non è mai la stessa ogni sera, anche se alcune canzoni non mancano mai, come Solo, Io me ne andrei, Con tutto l'amore che posso, Sabato pomeriggio, Strada facendo, La vita è adesso, oltre al trio Amore Bello - Questo piccolo grande amore - E tu come stai? solitamente proposte come Medley.

"Certe volte la scaletta vorrei farla con un'estrazione a sorte - si è trovato a spiegare - proprio per non incorrere nella problematica di prendere decisioni. Ho scelto di narrare questo tempo lungo attraverso tre stazioni, quella del passato, quella del presente e quella del futuro. Cerco di creare un racconto attraverso le diverse timbriche e la scelta di alcune canzoni, alcune tra le più popolari, ma altre invece anche di 'seconda fila', quelle che io ritengo tra le cose migliori che sono riuscito a fare, e le snocciolo un po' come in un calendario al contrario, un orologio che le lancette le porta indietro". Il resto lo fa il carisma di Baglioni, ogni sera capace di intrattenere il pubblico con aneddoti e battute.

