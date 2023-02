Sanità, Molise, Asrem cerca 25 medici, ma nessuno risponde

(ANSA) - CAMPOBASSO, 02 FEB - Nessuna adesione all'Avviso pubblico per soli titoli dell'Azienda sanitaria regionale del Molise (Asrem) per l'assunzione a tempo determinato di 25 medici nella disciplina di Medicina e Chirurgia di accettazione e urgenza. Ancora una volta, dunque, la sanità molisana si ritrova a fare i conti con la scarsa 'considerazione' da parte dei camici bianchi che, evidentemente, non la ritengono attrattiva.

Episodi analoghi si sono registrati in passato determinando una situazione di forte criticità in vari reparti ospedalieri a causa della carenza di specialisti. Tanto che, in più circostanze, l'Asrem si è vista costretta a ricorrere a medici stranieri.

E' di pochi giorni fa l'ennesimo avviso "in deroga alle norme che disciplinano le procedure per il riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite in un Paese dell'Unione Europea o in Paesi terzi", per l'assunzione a tempo determinato di 7 specializzati in Neonatologia-Pediatria.

Identica procedura attuata anche per la ricerca di 18 specializzati in Radiodiagnostica. E sono solo le ultime due in ordine di tempo. (ANSA).