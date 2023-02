Gran Sasso, strada per Montecristo di nuovo aperta alle auto

(ANSA) - L'AQUILA, 02 FEB - È stata riaperta al transito veicolare la strada regionale 17 bis della funivia del Gran Sasso e di Campo Imperatore nel tratto che conduce al rifugio di località Montecristo (Km. 28+200), a 1.475 metri di quota. La strada, solitamente chiusa in inverno poco più in quota del bivio di Montecristo, risultava sbarrata "causa neve" da oltre una settimana anche a partire da circa 5 chilometri più a valle.

Da lì si poteva proseguire soltanto a piedi e la cosa ha impedito ai gestori del rifugio di Montecristo di lavorare regolarmente per due weekend consecutivi. Sono stati gli stessi gestori a rendere nota la riapertura sulla tratta e la regolare attività del rifugio nei prossimi giorni. (ANSA).