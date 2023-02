Piscine: assegnata gestione impianto 'Le Gemelle'

(ANSA) - LANCIANO, 01 FEB - Dopo quattro aste giudiziarie la società Sport Center Le Gemelle, di Lanciano, si aggiudica in tribunale la gestione ventennale delle piscine comunali.

Scadenza convenzione nel 2043. Dopo il fallimento del vecchio gestore Wellness srl, il 19 novembre 2020, il giudice Chiara D'Alfonso aveva stabilito il prezzo base d'asta a un milione, 311 mila e 500 euro. La nuova società, già aggiudicatario del bando provvisorio attraverso la società Lanciano nuoto Sd, ha rilevato l'impianto natatorio e palestre a 420 mila euro.

Titolari sono l'imprenditore Franco D'Intino, quota maggioritaria, e il responsabile tecnico Antonio Carbone.

Curatore fallimentare è stato il commercialista Andrea Colantonio.

"Dopo lunghi anni di traversie - dice D'Intino - finalmente riusciamo a dare un futuro solido alla struttura, assicurando visione e programmazione. Questo risultato consolida e garantisce la continuità e conferma i 40 posti di lavoro attivi e ne configura altri". Il complesso sportivo comunale si estende su due ettari e mezzo ed è il secondo impianto natatorio indoor per grandezza in Abruzzo, dopo le Naiadi di Pescara. È il fiore all'occhiello per le competizioni della Federazione Italiana Nuoto, come conferma il presidente Fin Abruzzo, Cristiano Carpente.

Il bacino di utenza coinvolge oltre 100 mila abitanti dalla costa all'entroterra. A gennaio raggiunto il record di oltre 2.500 abbonamenti. Il fatturato annuo si aggira sui 700 mila euro. "Su questo impianto - dice il sindaco Filippo Paolini - abbiamo scommesso dal 2009, quando lo inaugurammo. Era assurdo che Lanciano non avesse una piscina. E' una struttura bellissima, con parcheggi, verde e tanto spazio esterno". Per l'assessore allo Sport Danilo Ranieri: "E' un impianto di riferimento sportivo e sociale per il territorio". (ANSA).