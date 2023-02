Nuova Pescara: Sospiri, norma in aula 21 febbraio

(ANSA) - L'AQUILA, 01 FEB - "Prosegue l'iter legislativo che porterà il progetto di legge 'Nuova Pescara' in Consiglio regionale il prossimo 21 febbraio".

Lo dichiara il presidente Lorenzo Sospiri, mentre sono ancora in corso i lavori della Prima Commissione, incaricata di definire i dettagli della proposta normativa.

Sospiri si fa, dunque, garante del rispetto del calendario condiviso con i capigruppo dell'Assemblea legislativa e definito dall'ufficio di presidenza della "Commissione Bilancio, affari generali e istituzionali".

Questi i prossimi step: domani giovedì 2 febbraio, alle ore 14:30, si svolgerà la discussione generale con la presentazione degli emendamenti; martedì 7 febbraio, ore 10:30, è previsto il termine per la presentazione dei subemendamenti; martedì 14 febbraio, ore 10:30, proseguimento dei lavori e votazione del testo. (ANSA).