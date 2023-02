Musica: Conservatorio L'Aquila, formazione bambini e adulti

(ANSA) - L'AQUILA, 01 FEB - Il Conservatorio di musica 'Alfredo Casella' dell'Aquila torna ad aprire le sue porte per promuovere la diffusione quanto più ampia possibile della cultura musicale. Per fare questo ha organizzato alcuni progetti che riguardano i bambini, anche i più piccoli, gli adulti e gli anziani, ed i religiosi. A breve partiranno i corsi di alfabetizzazione musicale e strumentale per tutte le età e per il clero, ma più in generale per chiunque voglia avvicinarsi alla musica o, se si hanno già competenze anche strumentali, per chi voglia approfondire.

"Come è ormai consuetudine anche quest'anno - dichiara il direttore del Conservatorio Claudio Di Massimantonio - la nostra istituzione è lieta di aprire le sue porte alla città con i corsi 'Prime Note' per i bambini della scuola dell'infanzia e della primaria. L'elemento innovativo di questa edizione è l'inserimento di un percorso formativo previsto per tutte le età. Inoltre il Consiglio d'amministrazione ha deciso di offrire, in forma totalmente gratuita, ai religiosi che volessero intraprendere corsi di musica organistica per uso liturgico". Si parte sabato 4 febbraio dalle 15:30 alle 18:30 con un open day che si terrà nella sede del Conservatorio aquilano (via Francesco Savini) durante il quale sarà presentata la sezione strumentale del progetto Prime Note, aperto ai ragazzi dai 7 agli 11 anni che vorranno conoscere la musica e i vari strumenti musicali. Insieme al progetto si potranno conoscere i docenti dei vari corsi di strumento scelti tra i migliori studenti del Conservatorio.

Nell'ambito di Prime note si svolgerà il progetto "Cantintondo" con lo scopo di offrire, attraverso la musica, un 'viaggio' trasversale tra le culture mediterranee e oltre, secondo contenitori tematici universali (danze, affetti, personaggi reali e fantastici, umani e animali). Il corso è rivolto ai bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni. Nel corso del mese di febbraio partiranno anche i progetti "Il Conservatorio per tutte le età" ed il "Conservatorio per i religiosi" che si articoleranno in corsi di alfabetizzazione musicale e strumentale adatti a chiunque voglia avvicinarsi alla musica. I moduli per le iscrizioni sono scaricabili dal sito www.consaq.it. (ANSA).