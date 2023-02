Musica: Carmela Remigio torna in Abruzzo, recital ad Ortona

(ANSA) - PESCARA, 01 FEB - Sabato 4 febbraio, il soprano pescarese Carmela Remigio torna a cantare nel suo Abruzzo dopo oltre dieci anni dal suo ultimo concerto. La serata è organizzata dal Lions club di Ortona ed è in programma al teatro Francesco Paolo Tosti, con inizio alle 21. Il ricavato sarà utilizzato per munire il reparto di Radiologia senologica dell'ospedale Bernabeo di Ortona di un impianto di filodiffusione.

Info e prenotazioni: 085 4212125. Biglietti su Ciaotickets.

"Nella mia terra torno sempre molto volentieri", spiega la cantante, "perché è qui che ho tutti i miei affetti: la famiglia, gli amici. Un artista non ha fissa dimora, è un cittadino del mondo, ma deve avere un posto dove tornare e il mio è l'Abruzzo".

Il recital, con il pianista Michele D'Elia, propone brani di Bellini, Donizetti, Rossini, Massenet, Davide Remigio, Tosti, Cilea Puccini.

Carmela Remigio è uno dei più importanti soprani a livello internazionale. Dopo Ortona, sarà di nuovo nel Don Giovanni di Mozart (opera che ha interpretato centinaia di volte in tutto il mondo) a Reggio Emilia, con la regia di Mario Martone e la direzione di Corrado Rovaris. A seguire sarà alla Fenice di Venezia e al Carlo Felice di Genova. (ANSA).