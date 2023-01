Teatro: Contu, divulgatrice e youtuber in scena all'Aquila

(ANSA) - L'AQUILA, 31 GEN - Esperta di filosofia della scienza, bioetica, attualità e sociologia, Gaia Contu porta all'Aquila il suo spettacolo "Tacchini e raggi di luce - Storie di incroci fra scienza e filosofia". Appuntamento, sabato 4 dalle 19 sul palco di Spazio Rimediato.

"Da Keplero, a Hume, a Einstein - si legge nelle note di regia - lo spettacolo intraprende un viaggio attraverso la storia dell'astronomia e della scienza, per esplorare il ruolo del pensiero filosofico nel costruire la più solida forma di conoscenza che abbiamo oggi. Nel cammino, si scoprirà che concetti che ci sembrano ovvi in realtà non esistono, che le leggi matematiche dell'universo hanno a che fare con Dio e che la scienza è condizionata dalla società più di quanto possiamo immaginare".

Uno spettacolo che prova a puntare l'accento sull'importanza della divulgazione delle conoscenze in campo filosofico.

"La filosofia e la scienza - spiega Contu - sono pensieri intimamente connessi e contribuiscono in modo inscindibile al tentativo umano di dare ordine all'insieme complesso e meraviglioso dell'universo". Uno spettacolo, dunque, che conferisce alla filosofia un dono fondamentale, in quanto costruisce gli schemi attraverso cui interpretiamo il mondo.

Gaia Contu è una divulgatrice scientifico-filosofica. È laureata in fisica e in filosofia della scienza, si sta formando come comunicatrice alla Sissa di Trieste e svolge attività di divulgazione sui social (YouTube e Instagram), dove propone con entusiasmo e allegria tematiche complesse di filosofia della scienza, bioetica, attualità, sociologia e comunicazione della scienza. (ANSA).