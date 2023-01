Pallamano: 50/o Coppa Interamnia, comitato da ministro Abodi

(ANSA) - PESCARA, 31 GEN - Il Comitato Organizzatore del Cinquantennale della Coppa Interamnia rappresentato dal presidente Carlo Antonetti e dalla Vice Presidente Carmen Bizzarri, insieme a Pier Luigi Montauti, Patron dell' l'Associazione Interamnia World Cup, hanno incontrato a Roma il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, a cui sono stati illustrati i forti valori sportivi, culturali, sociali e di marketing territoriale che hanno sempre caratterizzato la Coppa e che saranno celebrati nel 50/o anno della manifestazione.

"Ringrazio il ministro per l'accoglienza - ha dichiarato Antonetti - è stato un incontro molto cordiale, proficuo e approfondito. Lo sport giovanile e i suoi valori sono e saranno al centro dell'interesse nazionale e il ministro ha ribadito il suo convinto apprezzamento per la manifestazione, che peraltro già conosceva, e la disponibilità a valutare concrete e fattive sinergie di coinvolgimento e partecipazione del ministero all'evento, favorendo inoltre le relazioni con gli altri dicasteri, tra cui istruzione, esteri, turismo, salute, così come con altre istituzioni".

Nei prossimi giorni il Comitato della Coppa invierà al ministro una relazione dettagliata del Cinquantennale e delle numerose attività collaterali che saranno organizzate in occasione dell'evento di portata internazionale, con il coinvolgimento di tutte le componenti, istituzionali e private, del territorio e con la valorizzazione delle sue eccellenze.

Continua senza sosta il, seppur difficile, percorso di costruzione del progetto della 50/a edizione della Coppa Interamnia, che si svolgerà a Teramo dal 4 al 15 luglio 2023 e che presto sarà illustrato alla città. (ANSA).