Ambiente, rivista De Rerum Natura compie 30 anni

(ANSA) - PESCARA, 31 GEN - Compie 30 anni 'De Rerum Natura', rivista che il primo febbraio del 1993, a Penne, nella Riserva naturale regionale-Oasi del WWF Italia, iniziava il suo lungo percorso editoriale per valorizzare l'intero sistema delle aree naturali protette in Abruzzo. Dopo 30 anni di intensa attività, la rivista ha raccolto in un archivio digitale (dererumnatura.info) una collezione di circa 5.000 pagine con 800 articoli elaborati da 335 autori e numerosi fotografi naturalisti che hanno realizzato migliaia di immagini di ambienti protetti, piante e animali spesso rari e sconosciuti al vasto pubblico.

Per oggi e domani, la Cogecstre - cooperativa che gestisce la riserva di Penne - in collaborazione con il Comune, ha voluto organizzare due Giornate per le Aree Protette, dedicate alla De Rerum Natura. Parteciperanno presidenti e direttori dei Parchi abruzzesi, responsabili delle Riserve naturali e della Regione Abruzzo, sindaci e dirigenti pubblici delle aree protette, associazioni ambientaliste, cooperative e collaboratori che sostengono la rivista.

"De Rerum - si legge in una nota - è da anni la voce della rete delle aree protette, un sistema regionale rappresentato da tre parchi nazionali, un'area marina protetta, un parco regionale, 25 riserve naturali regionali e cinque parchi territoriali. La rivista, a 30 anni di vita, rilancia, dunque, l'importanza delle aree protette per la conservazione della natura, della biodiversità e del sistema Terra". (ANSA).