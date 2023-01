Kosovo, IX Reggimento Alpini assume comando missione Kfor

(ANSA) - L'AQUILA, 26 GEN - Il IX Reggimento Alpini dell'Aquila, al comando del Colonnello Mario Bozzi, assume il comando missione in Kosovo e succede al II Piemonte Cavalleria, nell'ambito della missione Kfor. "Una nuova missione - scrive il sindaco del capoluogo abruzzese Pierluigi Biondi - che le donne e gli uomini del IX Reggimento Alpini al comando del Colonnello Mario Bozzi affronteranno con la professionalità, le competenze e le capacità che la comunità aquilana ben conosce e ha avuto modo di apprezzare nel corso del tempo, a partire dall'emergenza post sisma 2009 sino a quella generata dalla pandemia".

"Al contingente - aggiunge - che assume il Comando del Regional Command - West (Rc - W) nell'ambito della missione Kfor, accompagnato dalla Bandiera di Guerra e dai colori aquilani, giungano i migliori auguri di buon lavoro per l'importante compito che li attende nei mesi a venire, durante i quali porterà con sé l'affetto e il calore della comunità, indissolubilmente legata agli Alpini che la onorano ogni giorno, con impegno e orgoglio, in Italia e nel mondo". (ANSA).