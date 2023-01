A Pescara nasce Centro regionale Documentazione Ornitologica

(ANSA) - PESCARA, 25 GEN - Sono oltre 300 le specie di uccelli segnalate in Abruzzo, la maggior parte note solo agli addetti ai lavori. La Stazione Ornitologica Abruzzese (Soa) onlus, che raccoglie appassionati e studiosi di uccelli, ha avviato un progetto per la creazione di un Centro Regionale di Documentazione Ornitologica: mancando, infatti, un Museo di Scienze Naturali regionale o un altro centro di riferimento per gli appassionati di ornitologia, le notizie e lo scambio di informazioni sono possibili solo grazie al web.

Il Centro, ospitato dalla Biblioteca 'Emilia Di Nicola, in via Aldo Moro a Pescara, sarà inaugurato sabato 28 gennaio alle 17 con interventi di ornitologi e proiezione di immagini e video di alcune delle oltre 180 specie presenti a Pescara. Vi sono raccolti testi e materiale di consultazione e ospiterà incontri periodici destinati sia agli ornitologi sia a Bird watchers e appassionati che vogliano iniziare a osservare e fotografare uccelli presenti anche nei pressi delle abitazioni di grandi città come Pescara dove sono state segnalate oltre 180 specie diverse. "La nascita del Centro - fanno sapere gli animatori - è stata possibile senza alcun contributo o aiuto da parte del Comune di Pescara o di altri Enti pubblici, ma grazie solo all'ospitalità offerta dai volontari della Biblioteca 'Emilia Di Nicola' in un vero connubio tra cultura e natura". (ANSA).