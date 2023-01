Mancano medici in Molise, ennesimo 'appello' Asrem a stranieri

(ANSA) - CAMPOBASSO, 23 GEN - Mancano medici specializzati e, come avvenuto recentemente per altre discipline, l'Azienda sanitaria regionale del Molise (Asrem) è costretta a rivolgersi a quelli stranieri. Questa volta la richiesta riguarda 18 specializzati in Radiodiagnostica da assumere a tempo determinato, fino al 31 dicembre 2023, in attesa dei risultati degli Avvisi e concorsi indetti per l'assunzione a tempo determinato e indeterminato di altrettante figure professionali.

L'Avviso pubblico per soli titoli è "in deroga alle norme che disciplinano le procedure per il riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite in un Paese dell'Unione Europea o in Paesi terzi".

Attualmente, presso le strutture ospedaliere Asrem, risultano in servizio a tempo indeterminato 23 medici specialisti in Radiodiagnostica di cui: 10 al 'Cardarelli' di Campobasso, 5 al 'Veneziale' di Isernia e 8 al 'San Timoteo' di Termoli (Campobasso). (ANSA).