Maltempo:neve a Chieti, niente lezioni, si circola su strade

(ANSA) - CHIETI, 21 GEN - Niente lezioni oggi a Chieti con la città che si è svegliata sotto una leggera coltre di neve che ha fatto la felicità dei bambini soprattutto nell'area della Villa comunale. Le principali strade del capoluogo sono transitabili agevolmente grazie al tempestivo intervento dei mezzi spazzaneve e spargisale della ditta Formula Ambiente attivi già da ieri sera nell'ambito del Piano neve del Comune.

Tutte attive le linee del trasporto pubblico urbano gestito dalla società "La Panoramica", ripristinata la linea 9 che attraversa il quartiere Filippone.

Il Comune di Pretoro ha reso nota l'Ordinanza Prefettizia con cui è stata disposta la sospensione temporanea della circolazione stradale sulla SS 614 dal chilometro 0 Rotatoria "del lupo" fino a Passolanciano dalle ore 00.00 alle ore 24.00 del 21 gennaio 2023, salvo eventuali proroghe necessarie. E' consentito il transito ai mezzi di soccorso, ai residenti, ai titolari e dipendenti degli impianti, operatori commerciali, operatori alberghieri e loro clienti muniti di prenotazione, muniti di idonee dotazioni per il transito in sicurezza su strade innevate.

Quanto alla decisione di sospendere l'attività didattica di tutte le scuole di ogni ordine e grado, e degli asili, tanto pubblici che privati, operanti nel territorio cittadino, è stata presa dal sindaco del capoluogo teatino, Diego Ferrara, nella tarda serata di ieri "a causa del perdurare della perturbazione e delle precipitazioni nevose che stanno interessando la città già dalla serata di venerdì e le rigide temperature previste per le prossime ore dagli ultimi bollettini, con conseguente ghiaccio al suolo, che rappresenta un rischio anche per la sicurezza dei pedoni" - si legge sulla pagina Facebook del Comune.

Un provvedimento "a salvaguardia della pubblica e privata incolumità" al quale si è accompagnato il divieto di circolazione su tutto il territorio comunale ai veicoli sprovvisti di pneumatici termici o catene a bordo. In tutta la provincia, sin dalla scorsa notte, sono numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco per allagamenti, alberi caduti e per aiutare automobilisti in difficoltà. (ANSA).