Maltempo: calcio, rinviata Campobasso-Castel Di Sangro

(ANSA) - CAMPOBASSO, 21 GEN - A causa del maltempo delle ultime ore non si giocherà domani, domenica 22 gennaio, la partita di calcio tra Campobasso e Castel Di Sangro valevole per la 18/a giornata del campionato di Eccellenza. La partita in programma allo stadio di Selva Piana è stata rinviata perché sul campo di calcio ci sono quasi 30 centimetri di neve. La Lega ha deciso che la gara sarà recuperata mercoledì prossimo, 25 gennaio, alle 15. (ANSA).