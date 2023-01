Incidente con feriti in galleria A14, ma è esercitazione

(ANSA) - PESCARA, 21 GEN - Incidente in galleria, sull'autostrada A14, tra un mezzo pesante e un furgone, con un principio di incendio e due feriti in codice rosso, ma è solo un'esercitazione. L'attività, coordinata dalla Prefettura di Pescara, con Polizia Stradale, Vigili del Fuoco, 118 e Autostrade per l'Italia, si è svolta ieri mattina all'interno della galleria Cappelle nel tratto tra Pescara Nord e Pescara Ovest.

Lo scenario, fanno sapere da Autostrade, è stato reso più critico con la simulazione di un principio di incendio, che ha previsto l'intervento dei Vigili del Fuoco, e grazie all'impiego di due autoambulanze per il soccorso dei feriti, circostanze utili per testare la gestione dell'emergenza e l'esodo degli utenti in coda, tra cui uno con disabilità motoria, assistito dalla Polizia stradale.

L'esercitazione, prevista dal D.Lgs 264/2006, ha visto il coinvolgimento di oltre 50 maestranze e più di 30 mezzi tra quelli degli Enti di soccorso e della Direzione di Tronco di Pescara di Autostrade per l'Italia, e ha consentito di verificare l'efficacia del piano di gestione emergenze della galleria al fine di ottimizzare la risposta di intervento delle diverse squadre operative. (ANSA).