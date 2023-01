Filt Cgil Abruzzo Molise,Aurelio Di Eugenio nuovo segretario

(ANSA) - FRANCAVILLA AL MARE, 21 GEN - Aurelio Di Eugenio è il nuovo segretario della Filt Cgil Abruzzo Molise. E' stato eletto dall'assemblea generale del sindacato, che si è riunita a Francavilla al Mare (Chieti), all'hotel Villa Maria, nell'ambito del secondo Congresso della categoria, alla presenza del segretario generale della Cgil Abruzzo Molise, Carmine Ranieri, e del segretario di organizzazione della Filt Cgil nazionale, Giuseppe Mascioli.

Cinquantacinque anni, Di Eugenio è dipendente della Società regionale di trasporto pubblico Tua Spa, nella quale presta servizio come autista di autobus. Vanta una significativa esperienza sindacale, avendo già ricoperto in passato il ruolo di segretario generale della Filt di Teramo e negli ultimi quattro quello di segretario di organizzazione della categoria regionale della Filt, che dal 2018 ha visto l'unificazione delle strutture di Abruzzo e Molise.

Ai lavori hanno preso parte e sono intervenuti Umberto D'Annuntiis, sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale dell'Abruzzo con delega ai trasporti, e Quintino Pallante assessore regionale ai trasporti del Molise, rispondendo peraltro alle sollecitazioni e alle tematiche emerse nella relazione presentata dal segretario uscente Franco Rolandi che, per scadenza di mandato, lascia l'organizzazione guidata dal 2012. (ANSA).