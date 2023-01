Cane antidroga individua carico in casa, sequestro 52 kg

(ANSA) - GIULIANOVA, 21 GEN - Un carico di oltre 50 kg di droga tra hashish e cocaina è stato sequestrato in un appartamento grazie al fiuto dell'unità cinofila 'Bagheera', un pastore tedesco di tre anni con all'attivo numerosi ritrovamenti di stupefacente; il sequestro è avvenuto nel corso di un servizio finalizzato alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, eseguito nel territorio di competenza della Compagnia Carabinieri di Giulianova, dai militari del Norm, unitamente ai militari delle stazioni Carabinieri di Silvi e Pineto e con il supporto del Nucleo Cinofili di Chieti.

Una volta entrati nella casa, all'interno di una stanza, sono state trovate un borsone nero ed un trolley con all'interno circa 51 kg di hashish, mentre in una busta, veniva trovato un chilogrammo circa di cocaina. L'appartamento è stato setacciato ulteriormente dal cane antidroga senza però trovare altri stupefacenti. Al momento del controllo non vi era nessuno all'interno della casa. (ANSA).