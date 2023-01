Maltempo: neve su A24 e A25, disagi e rallentamenti

(ANSA) - L'AQUILA, 20 GEN - Abbondanti nevicate si registrano nell'Aquilano, in particolare sul tratto autostradale dell'A24 da Assergi a Carsoli. Disagi e rallentamenti sono segnalati da automobilisti a partire dalla barriera autostradale di Tornimparte, con scarsa visibilità e precipitazioni nevose importanti.

Una situazione, peraltro, lamentano alcuni automobilisti, non indicata nella segnaletica elettronica in entrata e in uscita da L'Aquila capoluogo. I mezzi spazzaneve e spargisale sono in azione, ma non tutti i tratti sono stati raggiunti. La situazione permane difficile fino allo svincolo con l'A25. La situazione migliora dopo Magliano dei Marsi, in direzione Pescara-Chieti. (ANSA).