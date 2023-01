Nuova Pescara:Matricciani,contrario:ora verifica sui bilanci

(ANSA) - PESCARA, 19 GEN - Il presidente del Consiglio Comunale di Spoltore Lucio Matricciani parlando della modifica di legge per la nascita della Nuova Pescara non ha nascosto le sue perplessità : "Premetto che ero e sono contrario al progetto di fusione ma da amministratore devo rispettare la legge.

Ringrazio il presidente del Consiglio Regionale Lorenzo Sospiri per l'impegno che si è preso. Abbiamo fatto nel tempo un quadro della situazione che abbiano concordato in diversi tavoli di lavoro. Ma ho chiesto di fare una fotografia sui bilanci dei tre comuni perché credo sia una cosa fondamentale. La fusione è partita male con il quesito referendum palesando il tutto solo sui risparmi della politica. Ora si discute su quelle che sono anche le difficoltà del processo di fusione e ritengo che si debba lavorare sulle condizioni per portare avanti questo processo". (ANSA).