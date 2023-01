Nuova Pescara, depositata proposta legge, ecco road map

(ANSA) - PESCARA, 19 GEN - Depositata in Regione Abruzzo una proposta di legge finalizzata a rimodulare la data di istituzione del Comune di Nuova Pescara, stabilendo una sorta di road map. Primo firmatario è il presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, che stamani ha illustrato in conferenza stampa (QUI IL VIDEO) i dettagli dell'iniziativa affiancato dagli altri consiglieri regionali firmatari, dal sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis e dal presidente del Consiglio comunale di Spoltore Lucio Matricciani. La proposta, composta da dieci articoli, si basa su un meccanismo che contempla due ipotesi alternative di nuova data - 1 gennaio 2027 o 1 gennaio 2024 - caratterizzate, rispettivamente da una funzione premiale e penalizzante. Nel primo caso i comuni dovranno predisporre entro settembre 2023 una serie di adempimenti; in mancanza di questi verrà nominato un commissario ad acta e la nuova città sarà istituita dal 1 gennaio 2024. Se gli step verranno rispettati, invece, si arriverà al 1 gennaio 2027. (ANSA).