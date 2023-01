Nuova Pescara: De Vincentiis (Montesilvano), sì posticipare

(ANSA) - PESCARA, 19 GEN - Sulla modifica del progetto di legge della Nuova Pescara e sullo slittamento di ulteriori tre anni, il presidente del Consiglio Comunale di Montesilvano Ernesto De Vincentiis plaude all'iniziativa presentata oggi in Regione a Pescara: "il posticipo e lo slittamento credo fosse una cosa voluta da tutti e tre i comuni. Credo sia la decisione più giusta perché la fusione porterà una realtà di oltre 200mila abitanti e che dunque meritava una riflessione maggiore e d'altronde come sottolineato anche oggi, le vicissitudini degli ultimi anni con anche la pandemia hanno portato ad un rallentamento del processo di fusione fattiva anche dei settori.

Questo rinvio ci sembra una giusta mediazione fra i tre comuni anche perché è stata trovata la sintesi fra le tre amministrazioni. Pescara era favorevole alla fusione subito, Montesilvano e Spoltore no, e quindi questa modifica che spero troverà approvazione unanime mette i tre sindaci d'accordo. La fusione si farà ed è già un grande passo. Ora attendiamo che la legge venga approvata con tutte le sue modifiche". (ANSA).