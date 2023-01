Maltempo nell'Aquilano, cede ponte a Molina Aterno

(ANSA) - MOLINA ATERNO, 18 GEN - Disagi e allagamenti a Molina Aterno (L'Aquila) dove un ponte sul fiume Aterno ha parzialmente ceduto sotto la spinta dei detriti che si sono accumulati a causa delle abbondanti precipitazioni di queste ore. Al fine di assicurare l'incolumità pubblica, è stata disposta la chiusura delle Strada Provinciale 11 in direzione di Molina. Lo comunica il sindaco Luigi Fasciani.

"Purtroppo - aggiunge - si è riscontrato un abbassamento della sede stradale di 50 centimetri e conseguente crollo del ponte, a causa dell'esondazione del fiume. Continuiamo a monitorare la situazione. La chiusura del tratto interessato si prolungherà, per interventi di rimozione del ponte e ricostruzione". In un primo momento aveva ceduto soltanto il pilone centrale del ponte, poi attorno alle 14 il crollo di tutta la struttura. In via precauzionale è stato chiuso anche un ponte nel territorio di Stiffe, frazione del comune di San Demetrio ne' Vestini (L'Aquila). (ANSA).