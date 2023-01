Eolico off-shore Molise, Rete Sinistra deposita 7 osservazioni

(ANSA) - TERMOLI, 13 GEN - "La concessione marittima richiesta da Maverick copre una superficie enorme, situata in un'area di interesse per la pesca e il traffico marittimo, diportistico e commerciale. Ad aggravare la situazione, l'istanza di un'altra società di installare al largo di Punta Penna a Vasto (Chieti) un altro parco eolico". Così la Rete della Sinistra Termolese, in una delle 7 osservazioni depositate in Capitaneria di Porto sul progetto di parco eolico off-shore che la società milanese vuole realizzare davanti alle coste del Molise.

"Si stanno dimenticando le esistenti piattaforme per la coltivazione di idrocarburi: Campo Rospo Mare e l'Alba Marina, serbatoio galleggiante - prosegue il movimento politico - Lo specchio di mare per il quale si chiede la concessione demaniale marittima per la durata di 40 anni copre complessivamente 295,4 km quadrati. Non è affatto vero, come afferma Maverick, che si tratti di un'area dove la pesca è praticata a bassa intensità.

L'elettricità prodotta dagli aerogeneratori è convogliata da una rete di cavidotti sottomarini ad alta tensione (66 kV) a due stazioni di trasformazione ad altissima tensione (400 kV), collocate su piattaforme fisse, e da qui a Termoli, con un altro elettrodotto sottomarino ad altissima tensione. Sui fondali del parco eolico si instaura così un inquinamento elettromagnetico permanente, che non è stato affatto preso in esame e potrebbe indurre mutazioni genetiche nella fauna che ha il suo habitat sul fondale".

EMBED START Image {id: "editor_0"} Nella foto distribuita dall'ufficio stampa il 31 luglio 2014 la Rainbow Warrior, nave simbolo di Greenpeace, entrata in azione nel mar Adriatico presso la piattaforma petrolifera Rospo Mare B, di propriet?? Edison ed Eni.

