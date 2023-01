E' tornata in piazza a Pescara la Befana dei Vigili del Fuoco

(ANSA) - PESCARA, 07 GEN - Dopo due anni di assenza è tornata ieri a Pescara la Befana dei Vigili del fuoco, arrivata in teleferica nella centrale piazza della Rinascita. Il Comando provinciale di Pescara ha raccolto l'invito del Comune e ha partecipato alla manifestazione organizzata per la ricorrenza dell'Epifania che ha richiamato migliaia di persone, soprattutto bambini.

La prima edizione dell'iniziativa risale al gennaio 2019, quando la befana atterrò in piazza scendendo da quello che è comunemente chiamato il Palazzo Arlecchino e incontrò bambini increduli e impazienti che attendevano la consegna di dolci e la possibilità di una foto. I Vigili del Fuoco, ieri come allora, hanno organizzato la discesa avvalendosi delle tecniche Saf, quelle adottate dal personale del nucleo Speleo Alpino Fluviale, e poi si sono messi a disposizione dei piccoli. (ANSA).