Comuni: Trasacco, a breve campo padel con fondi comunali

(ANSA) - TRASACCO, 04 GEN - "In quattro anni abbiamo effettuato circa 10 mln euro di lavori senza l'ausilio di mutui, sviluppando e valorizzando il centro abitato, la sicurezza nelle scuole, la sicurezza per le strade e diverse opere per l'abbellimento dell'intero paese, inoltre abbiamo reperito risorse per circa 500 mila euro per la digitalizzazione del nostro ente, abbiamo ricevuto un finanziamento per la realizzazione di un campo da padel comunale e quest'anno punteremo anche alla realizzazione di un festival culturale tutto nostro". é quanto dichiara il Sindaco di Trasacco Cesidio Lobene, trentaquattrenne, in carica dal 2019, leggendo il report 2019-2023 degli uffici responsabili dell'ente. Il Comune di Trasacco è conosciuto per la basilica di San Cesidio, definita una della basiliche più importanti d'Italia, patrimonio nazionale dal 1902, dedicata proprio al Santo originario di Trasacco; il piccolo borgo dove spicca la torre Febonio, realizzata in tre epoche diverse è anche un paese florido per la produzione di prodotti agricoli, in particolar modo per la produzione di patate, carote e finocchi. (ANSA).