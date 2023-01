Agricoltura:ok a CSR,354 mln ad Abruzzo per imprese ed enti

(ANSA) - L'AQUILA, 04 GEN - Fondi per 354 milioni di euro all'agricoltura abruzzese nell'ambito del Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale 2023-2027: la Giunta regionale ha approvato il CSR Abruzzo riguardante gli interventi dello sviluppo rurale che la Regione attuerà nel proprio territorio a partire dal prossimo dal primo gennaio, quale declinazione, in termini programmatici, del Piano Strategico Nazionale della Politica agricola comune (PAC) 2023/2027, licenziato dalla Commissione europea lo scorso 2 dicembre.Ad annunciarlo il vicepresidente della Giunta regionale con delega all'agricoltura, Emanuele Imprudente. Il documento di programmazione regionale per il periodo 2023/2027 rappresenta risultato di un proficuo ed intenso processo di condivisione con tutti i portatori d'interesse del territorio regionale, in particolare imprese ed enti, e con il tavolo di partenariato della PAC 2023/2027 appositamente costituito, un processo che Imprudente e il capo del Dipartimento Agricoltura, Elena Sico, insieme ai dirigenti e ai funzionari del settore, hanno intrapreso sin dal 2020, congiuntamente alla partecipazione ai tavoli istituiti dal Ministero. "L'impegno profuso da parte dell'Assessorato e del Dipartimento è stato finalizzato a dotare la Regione Abruzzo di un documento operativo prima dell'inizio della programmazione - spiega il vicepresidente Imprudente -. Da questo punto di vista rappresenta, dunque, un esempio virtuoso di efficienza amministrativa che consente di poter orientare anticipatamente le scelte delle aziende agricole, agroalimentari, forestali e degli enti pubblici appartenenti al territorio regionale". Il CSR ha una dotazione di 354 milioni di euro, provenienti dall'UE (42,5%, fondo europeo FEASR), dallo Stato (40,25%) e dalla Regione (17,25%), sulla base del riparto approvato dalla Conferenza Stato-Regioni lo scorso 21 giugno 2022. La programmazione regionale per lo sviluppo rurale 2023-2027 punta su taluni temi che rappresentano una priorità per la crescita economica, ambientale e sociale del territorio regionale e che pone comunque al centro delle scelte programmatiche regionali la sostenibilità nelle sue tre dimensioni, economica, ambientale e sociale: l'ingresso e la permanenza di giovani e di nuovi imprenditori qualificati alla conduzione di aziende agricole, forestali ed extra - agricole, per garantire loro un'adeguata formazione, per facilitare l'accesso al credito ed al capitale fondiario e per favorire la multifunzionalità delle imprese e i processi di diversificazione dell'attività aziendale, la sostenibilità ambientale, l'innovazione e la digitalizzazione delle aziende; l'orientamento al mercato delle aziende agricole, agroalimentari e forestali con l'obiettivo di favorire i processi di ammodernamento, anche gestionale, di riconversione, di internazionalizzazione, di adeguamento dimensionale delle strutture produttive in termini economici e fisici, anche con l'obiettivo di superare la frammentazione fondiaria; agricoltura biologica e zootecnia biologica, per estendere le superfici gestite con metodi di produzione e di allevamento ecocompatibili e per favorire la gestione forestale sostenibile; la progettazione integrata nelle aree rurali attraverso il miglioramento degli strumenti di governance multilivello, l'approccio partecipativo, la programmazione dal basso e le strategie di sviluppo locale in particolare quelle marginali, anche per rafforzare la relazione urbano/rurale; la diversificazione del reddito delle aziende agricole e forestali attraverso lo sviluppo di attività connesse. (ANSA).