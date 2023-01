Terremoto: Sottanelli, Meloni non si fida di abruzzesi

(ANSA) - PESCARA, 03 GEN - "La Meloni non si fida degli abruzzesi". Lo ha detto l'onorevole Giulio Sottanelli sulla nomina dell'ex sindaco di Ascoli Guido Castelli al posto di Giovanni Legnini come Commissario per la Ricostruzione post sisma:.

La sua è tra le molteplici reazioni della Politica alla nomina del Senatore di Fratelli d'Italia. Il parlamentare del Terzo Polo Giulio Sottanelli continua poi: "Dopo un Presidente della Regione romano e ben tre seggi sacrificati alla Camera dei Deputati, per far eleggere figure provenienti da altre regioni - dichiara Sottanelli - ora questo altro sgarbo da parte del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni che evidentemente non si fida degli abruzzesi, eppure ci sono ottime figure professionali, anche all'interno del suo Partito, che avrebbero potuto proseguire l'ottimo lavoro di Legnini." (ANSA).