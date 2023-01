Terremoto: Liris (FdI), plauso a Meloni per scelta Castelli

(ANSA) - PESCARA, 03 GEN - "Rivolgo un plauso alla presidente del Consiglio Meloni per la nomina di Guido Castelli a commissario alla ricostruzione post-terremoto del Centro Italia, che abbiamo condiviso e sostenuto anche dall'Abruzzo. Allo stesso tempo saluto e ringrazio per il lavoro svolto in questi anni Giovanni Legnini, oggi impegnato nell'emergenza di Ischia".

Lo afferma il senatore di Fratelli d'Italia Guido Liris.

"Con Castelli, al quale mi lega un rapporto antico e consolidato, maturato durante il suo mandato - omologo al mio - di assessore alla Regione Marche - continua Liris - sono sicuro che proseguirà egregiamente il lavoro iniziato, forte anche di un punto di vista che ha il valore aggiunto di provenire dall'amministrazione locale. Non va infatti dimenticato il lungo percorso politico di Castelli, già sindaco di Ascoli Piceno".

"Da assessore con deleghe al Bilancio e al Cratere, proprio come me, con Castelli mi sono interfacciato quasi quotidianamente per anni, su temi che accomunano le due Regioni che oltre ad essere confinanti hanno, purtroppo, condiviso tragedie come quella dei terremoti del 2016-2017. (ANSA).