Maxxi L'Aquila, nuove visite guidate a palazzo Ardinghelli

(ANSA) - L'AQUILA, 03 GEN - Boom di presenze al MAXXI L'Aquila in questi ultimi giorni. Un numero significativo di visite tale da spingere la direzione ad aprire Palazzo Ardinghelli a nuove visite guidate: da domani, mercoledì 4 a sabato 7 gennaio ogni giorno alle 17 dalla biglietteria del museo partirà un tour per scoprire la bellezza del palazzo barocco sede del museo, la mostra "Afterimage" a cura di Bartolomeo Pietromarchi e Alessandro Rabottini ospitata nel piano nobile di Palazzo Ardinghelli, la chiesa gonfiabile di Stefano Cerio nella corte e "L'omaggio a Franco Summa. In principio era il colore" curata da Maria Alicata in Project room.

"Afterimage" rappresenta una grande collettiva internazionale con 26 artisti di differenti generazioni, composta da nuove committenze e installazioni site-specific, opere storiche della collezione MAXXI, sale monografiche con opere che spaziano dagli anni '60 a oggi. Afterimage è una riflessione per immagini sui temi della memoria e della metamorfosi, e guarda a quelle forme, sia materiali sia metaforiche, con cui ciò che è trascorso rimane intorno a noi e in noi.

Nella corte di Palazzo Ardinghelli è sempre presente la chiesa gonfiabile da esplorare: è Aquila di Stefano Cerio. Il gonfiabile riproduce la chiesetta di legno di Onna, uno dei centri più colpiti dal sisma, divenuta un centro gravitazionale per la comunità del borgo nei difficili anni della ricostruzione non ancora completata. L'omaggio a Summa prevede allestimenti anche all'Emiciclo e nella sede della fondazione Giorgio De Marchis, in corso Vittorio Emanuele.

Fino a domenica 8 gennaio il museo è aperto ogni giorno dalle 10 alle 19. La partecipazione a tutte le visite ha un costo di 5 euro con acquisto del biglietto di ingresso ridotto al museo.

Prenotazione telefonica al numero 0862.414083 o direttamente in biglietteria. (ANSA).