Giovane investito in bici da auto a Pordenone, morto

(ANSA) - PORDENONE, 30 DIC - E' morto nella notte, all'ospedale di Pordenone, il giovane di 28 anni che nella tarda serata di ieri era stato investito da un'auto in uno dei viali centrali della città friulana. Le ferite erano apparse da subito gravissime: il giovane era stato sbalzato per molti metri dopo essere stato travolto dalla vettura, condotta da un uomo di 35 anni, del posto, risultato negativo all'alcoltest, e che è stato il primo a prestare i soccorsi. La vittima era residente in Abruzzo e si trovava in Friuli per lavoro. Inizialmente si era diffusa la notizia che si trattasse di un pedone, solo più tardi si è compreso che la vittime era in bici.

La Procura di Pordenone ha aperto un fascicolo per omicidio stradale, indagando l'automobilista: si tratta di un atto dovuto per consentire l'eventuale nomina di un perito all'autopsia, che sarà disposta nelle prossime ore, e ad altri accertamenti irripetibili.

Si tratta dell'ennesimo caso di una persona in bicicletta che viene travolta uccisa da un'auto in Fvg. (ANSA).