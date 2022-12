Consiglio Abruzzo:bilancio,intesa centrodestra e opposizioni

(ANSA) - L'AQUILA, 30 DIC - Intesa tra maggioranza e opposizioni di centrosinistra e M5S su Bilancio e Finanziaria regionali. Nel corso della sessione di bilancio, il Consiglio regionale d'Abruzzo, in corso all'Aquila, ha approvato a maggioranza il cosiddetto Milleproroghe in un clima di "collaborazione" tra i poli. Poi, sarà la volta dei due documenti contabili. In aula è apparso chiaro che nel corso delle numerose sospensioni, centrodestra e minoranze abbiano trovato un accordo per approvare senza scontri i due documenti contabili: a fare la differenza l'ok della maggioranza ad accogliere alcuni emendamenti proposti dalle minoranze. Come ha annunciato in aula lo stesso presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri. Comunque, la seduta, i cui tempi sono stati contingentati alle 24, è stata sospesa ancora una volta e aggiornata alle 22,30. Altro dato che dimostra l'intesa, dopo giorni di polemiche per i ritardi della maggioranza che hanno ridotto al minimo la discussione in commissione e in aula, è legata al fatto che le centinaia di emendamenti sono rimasti suoi tavoli dei consiglieri. L'approvazione a un giorno della scadenza utile per evitare il ricorso all'esercizio provvisorio avverrà quindi in tempi brevi. (ANSA).