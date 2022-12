Consiglio Abruzzo: sessione bilancio, prove dialogo tra poli

(ANSA) - L'AQUILA, 30 DIC - Prove di intesa tra maggioranza e opposizioni di centrosinistra e M5S nella sessione di bilancio del Consiglio regionale d'Abruzzo in corso all'Aquila, ormai a un giorno dalla scadenza dei termini per evitare il ricorso all'esercizio provvisorio: dopo gli aspri scontri degli ultimi giorni causati dal grave ritardo nel cronoprogramma, il centrodestra e le minoranze stanno dialogando al fine di inserire in bilancio e finanziaria anche misure segnalate, peraltro da giorni, in particolare risorse per il 'caro energia' e il sostegno alle imprese. Proprio per trovare una convergenza i lavori sono stati aggiornati più volte, l'ultima delle quali alle 21. La durata della seduta odierna è contingentata alle 24, orario entro il quale devono essere provati i due documenti contabili. A definire il tutto sarà una riunione di maggioranza gestita principalmente dal governatore, Marco Marsilio, dal presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, e dall'assessore regionale al Bilancio Guido Liris, dal 25 settembre scorso senatore di Fdi che domani si dimetterà da assessore e consigliere. Il centrodestra è alla ricerca anche dell'intesa al proprio interno: se il tentativo dovesse andare in porto, la seduta andrebbe avanti senza la tensione e le polemiche dei giorni scorsi. (ANSA).