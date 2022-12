Consiglio Abruzzo, al via sessione bilancio,chiusura alle 24

(ANSA) - L'AQUILA, 30 DIC - Si è aperta dopo giorni di rinvio e a poco più di un giorno dalla scadenza dei termini per evitare l'esercizio provvisorio, la seduta del Consiglio regionale chiamata ad approvare bilancio e finanziaria abruzzese. I due documenti contabili sono attivato in aula senza il voto della commissione Bilancio che si è chiusa ieri sera per mancanza del numero legale causato dall:assenza dei consiglieri della maggioranza di centrodestra. In mattinata c'è stata discussione sul milleproroghe che sarà approvato nel pomeriggio dopo la pausa dei lavori per il pranzo.

La seduta, come stabilito dalla Conferenza dei capigruppo, ha tempi contingentati alle 24. L'assemblea deve approvare il documento di economia e finanza, oltre a bilancio e finanziaria.

I lavori si stanno svolgendo in un clima di scontro politico: per le opposizioni di centrosinistra e M5S il centrodestra sta attuando il 'Modello Meloni' impedendo la discussione e il confronto politico e con le parti sociali. Per la maggioranza, le minoranze assumono posizioni strumentali. (ANSA).