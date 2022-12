Mammarella testimonial Accademia Medica Provincia L'Aquila

(ANSA) - L'AQUILA, 28 DIC - Goffredo Mammarella, classe 2001, tesserato nel gruppo sportivo della sezione giovanile dell'Arma dei Carabinieri, è da oggi il testimonial dell'area culturale "sport e salute" dell'Accademia Medica della Provincia dell'Aquila "Salvatore Tommasi" onlus. Mammarella è atleta professionista di sci alpino. Da tempo il direttivo dell'Accademia era in cerca di un "giovane rappresentativo" nostro territorio. Non necessariamente un campione blasonato, ma piuttosto uno sportivo promettente che potesse essere di esempio alle giovani generazioni per "comportamento eticamente inappuntabile" e "grande forza di volontà".

Mammarella è di Rocca di Mezzo e avrà il compito di stimolare, con il suo esempio, i giovani affinché scelgano la via dello sport in alternativa alla vita sedentaria o alle deviazioni tipiche di questa epoca.

Mammarella a partire dal 2012 ha collezionato diversi brillanti risultati, campione italiano giovanissimi categoria cuccioli in slalom gigante. Un quinto posto ai campionati italiani "Children", categoria ragazzi in slalom speciale. Un dodicesimo posto campionati italiani slalom speciale categoria allievi. Un quarto classificato alla selezione nazionale "Pinocchio sugli Sci" e successiva qualificazione alla fase internazionale, conclusasi con l'8/o posto in slalom gigante. Un tredicesimo posto ottenuto nella fase nazionale del Trofeo Topolino Slalom Speciale categoria ragazzi.

Nella categoria juniores è passato in forze al Centro Sportivo Carabinieri di Selva di Val Gardena ed ha ottenuto il 5/o posto nello slalom gigante dei campionati italiani categoria aspiranti, il 9/o posto in slalom gigante categoria giovani e il 13/o in slalom speciale. Nella classifica finale del circuito Gpi Italia ha ottenuto un 5/o ed un 6/o posto in slalom speciale. Per due anni è stato convocato nella Squadra Osservati della Fisi.

Nel dicembre 2019 ha effettuato l'esordio in Coppa Europa in slalom speciale. È stato convocato a gennaio 2023 per le Universiadi invernali che si terranno negli Stati Uniti, a Lake Placid. Attualmente occupa la 406/a posizione nel ranking mondiale Fis per lo Slalom Speciale e la 512/a per lo Slalom Gigante. (ANSA).