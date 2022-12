Liberazione: Ortona celebra 79/o anniversario

(ANSA) - ORTONA, 28 DIC - L'omaggio al monumento "Il Prezzo della Pace "in piazza degli Eroi Canadesi ha aperto oggi a Ortona le celebrazioni per il 79esimo anniversario della liberazione della città, a seguire il sindaco Leo Castiglione ha deposto, al cimitero, una corona di fiori ai piedi del monumento che ricorda i caduti civili e le tragiche vicende della Battaglia di Ortona, nella seconda guerra mondiale, combattuta tra il 20 e il 28 dicembre 1943, durante la quale la città fu quasi completamente distrutta e persero la vita 1.314 civili.

Per tali circostanze Ortona è stata insignita della Medaglia d'oro al Valor Civile nel 1959 con la seguente motivazione: "Nobile Città degli Abruzzi, di antiche tradizioni patriottiche, sopportava coraggiosamente, in occasione dell'ultimo conflitto, spaventosi bombardamenti aerei e terrestri, subendo la perdita di 1.314 dei suoi figli e la distruzione della maggior parte del suo patrimonio monumentale e edilizio. Con fierissimo contegno resisteva intrepida ai soprusi degli invasori in armi, mai piegando nella sua purissima fede in un'Italia migliore, libera e democratica. Si prodigava con cuore di madre nel soccorso dei feriti e dei sofferenti affermando, negli orrori della guerra, il più alto spirito di solidarietà umana. Settembre '43-giugno '44".

Le celebrazioni si sono concluse con una santa messa officiata dall'arcivescovo di Lanciano Ortona, Emidio Cipollone, nel sacrario delle vittime civili, presenti le locali autorità civili e militari e rappresentanti delle associazioni combattentistiche e d'Arma. (ANSA).