Consiglio Abruzzo: Pd, su bilancio minor condivisione storia

(ANSA) - L'AQUILA, 27 DIC - "Nonostante i fondi ci siano e quindi il licenziamento di Bilancio e Finanziaria ci sarebbe potuto essere senza problemi e con la giusta tempistica, in questa sessione si registra per la prima volta nella storia della Regione il mancato coinvolgimento delle parti sociali che protestano per questo. E non ci sono ragioni: forse è colpa dell'assessore fantasma Liris che nominato assessore non si è ancora dimesso". È la denuncia del capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Silvio Paolucci, formulata oggi alla ripresa dei lavori della commissione Bilancio che a quattro giorni dalla scadenza dei termini non ha ancora cominciato la sessione per licenziare Bilancio e Finanziaria regionale.

"Non ci sarà condivisione: il centrodestra abruzzese è nel caos e nella confusione e sta copiando il governo nazionale che a Roma sta facendo la stessa cosa. E non sappiamo quando cominceremo l'esame visto che manca il parere dei revisori dei conti. Lavoriamo al buio e alla fine la discussione si ridurrà a 24 ore. Non era mai accaduto. Comunque, noi continuiamo a difendere gli interessi degli abruzzesi - conclude Paolucci.

(ANSA).